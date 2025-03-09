近期金融市場籠罩在美國總統川普政策不確定性下，投資者心態轉趨謹慎，資金轉向具穩健防禦性質的資產。統計，投信發行的特別股基金今年來有八成五的基金都維持正報酬，吸引穩健型投資人資金流入。

法人分析，特別股具有收益優勢，在市場波動加劇環境下，表現相對穩定，且其多由金融業所發行，川普政策主軸偏向放鬆金融監管對於金融業更有利，因而成為穩健型投資人現階段想兼顧波動管理、收益來源、產業配置等目標的選項之一。

群益投信海外股票市場研究團隊指出，特別股類似債券具有提供穩健收益的特性，股利配發順序優於普通股的持有人，兼具股票與債券的特性，而股價波動度相對普通股要低。此外，特別股主要發行產業為金融業，因受到各國政府的高度監管，企業體質與營運狀況相對穩健，加上特別股發行公司信評多屬投資等級，信用風險也相對低，適度配置有助平衡投資組合波動，並多元化投組收益來源。

投信發行特別股基金表現

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺表示，從產業面來看，特別股主要多由金融機構所發行，以美國市場而言，近一季財報表現，金融業是所有產業中獲利表現優於預期比率最高的產業，高達84%，企業財報表現突出，銀行業資本繼續保持充足，企業體質維持穩健。

再者，市場關注川普關稅政策將對哪些產業帶來衝擊，金融業屬內需產業，受到關稅影響的程度相對低，且川普親商立場可望降低金融監管，併購活動有望回溫，在市場活躍度提升下可望帶來潛在獲利，皆相對有利金融業與其所發行之特別股表現。此外，現階段特別股殖利率也具備吸引力，有望吸引追逐穩健收益之資金持續配置，表現值得關注。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，觀察近期特別股價格，仍低於2018年經濟衰退疑慮時創下的低點，以價值面分析，特別股價格仍具有回升潛力。