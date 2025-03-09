美股基金 放長線釣魚

美國總統川普近日反覆的關稅言論，加上近期經濟數據反映政策不確定性，金融市場大震盪。不過，法人表示，企業獲利成長性才是影響股市關鍵因素，看好美國S&P500企業今年獲利表現仍可呈現雙位數成長，預期在不確定因素干擾逐漸消除後，美股基金可望再展多頭動能。

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金經理人克里斯汀‧科雷亞表示，川普對貿易夥伴加徵關稅開啟貿易戰，不過，這些關稅背後的目的都是要鼓勵企業在美國國內生產製造，預估政策方向將讓更廣泛的產業或公司受惠，以內需市場為主的美國小型企業表現可能會優於在海外營運曝險較高的大型企業，增添美國人工智慧展現在現實世界中可提高生產力的迫切性。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說，美國對加拿大與墨西哥4日如期課徵關稅，然美國商務部長也在同日暗示，川普政府可能在5日宣布針對加拿大和墨西哥輸美商品的關稅減免方案，反映出川普在新關稅上路後不久即改變立場的作風。

彭子芸表示，雖然川普於2018年對中國祭出貿易戰，一度造成股市波動，但事後來看並未影響股市多頭架構，美股甚至在貿易戰影響消除後持續創高，帶動全球投資情緒熱絡。從歷史事件與數據分析，支撐股價長期上漲動能仍在基本面，據FactSet預估今年S&P500企業獲利上看逾12%成長幅度，將成為美股中長期有力支撐，資訊科技類股更是主要成長力道來源，在企業獲利持續上升的趨勢下，也將同步挹注美股上漲動能。