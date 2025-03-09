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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

長照醫療REITs 錢景亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
不動產證券化基金績效
不動產證券化基金績效

富時REITs指數今年來已有9%的報酬率，相對於股票市場的疲弱，包括S&P500指數下跌2.4%、羅素1000指數下跌2.6%，表現相對優異，主要歸因於反映長期利率下降、對科技估值的擔憂以及強勁的REIT季節性收益的綜合影響， 連帶REITs等不動產相關基金績效水漲船高。

美國10年期公債收益率從1月接近4.8%的近期高點繼續下降，到3月5日為4.28%，今年來下跌6.95%。在此期間，富時REITs指數交出9%的報酬率，以產業別表現來看，工業REITs指數、醫療REITs指數和基建REITs指數表現居前，分別交出12.5%、10.7%和9.7%的報酬率表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，由於需求強勁且供應量低，預期醫療房地產的復甦將會持續下去。

觀察醫療保健基礎設施不動產企業龍頭最新發布的財報，2024年第4季的基金運作收益（FFO）與季度總營收，皆高於市場預估。反映高齡住房業務穩健增長，同店淨營運收入（SSNOI）年增率達12.8%。結果不僅展示企業面對激烈競爭仍能保持增長，市場普遍看好該公司的長期發展潛力。

財報 長照

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