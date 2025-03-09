統一低波多重資產基金 開募

美國總統川普關稅政策引發市場震盪，台股上周一度跌破半年線。理財專家表示，川普的狂人作風，將使「波動加劇」可能成為常態，因此跟風投資不如跟對策略，建議納入多重資產基金，例如今（10)日起募集的統一優選低波多重資產基金。

統一優選低波多重資產基金由以主動式投資聞名的統一投信推出，以「低波雙守衛，優先守護資產」、「鎖定台股高息股，追求成長」為兩大策略，靈活調整打造「股攻債守」配置，是抗震新選擇。

理財專家表示，台股基本面無虞、人工智慧（AI）發展仍強，但國際間不確定因素多，短期波動不容忽視。統一優選低波多重資產基金首要投資策略，是秘密武器「低波雙守衛，優先守護資產」，低波雙守衛指的是可轉債和債券ETF兩大核心資產，有助先控制下檔風險，再追求資產增值。

理財專家說，可轉債同時具有股票及債券特性，具備攻守優勢；統計歷史數據，台股重大事件跌幅約15%~28%，而可轉債跌幅僅約0.5%~6%，在面臨市場修正時，表現抗跌力。債券ETF部分，川普新政加深市場對美國經濟的憂慮，加速資金流入債市避險，今年來10年期美債殖利率已由4.8%降至4.2%左右，仍大幅高於五年平均的2.77%，殖利率處仍處高檔區，布局有利基。

理財專家表示，統一優選低波多重資產基金的第二投資策略是「鎖定台股高息股，追求成長」，低波策略不等於犧牲報酬，而是穩中求勝。

看好2024年台股企業每股盈餘預估成長44.58%，企業可分配盈餘增加，殖利率將回升，選擇優質高息股，可為基金增值。

理財專家提醒，今年投資致勝關鍵除關注報酬率，更要將波動風險一併納入考量。統一優選低波多重資產基金風險報酬等級為RR3，適合穩健型投資人，發行價為每單位淨值10元，保管銀行為彰化銀行，並提供累積型及月配型級別。