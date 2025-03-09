全球市場觀測站／歐股港股 人氣發燒

投資人擔憂美國關稅政策的影響，上周美股震盪走低，美國總統川普勝選以來所累積的漲幅不復見，在成熟市場中，歐股表現較佳；債市則由歐洲非投資等級債以及亞債領先。

美股方面，野村投信表示，近期美股除受政策消息影響，經濟數據也是市場焦點，上周公布有「小非農」之稱的2月ADP就業報告僅新增7.7萬人，遠低經濟學家預期的14.1萬人以及1月修正後數據，引發市場擔憂並造成美股回檔，上周五公布2月非農就業人數增加15.1萬人，略低於市場預期的16萬人。目前市場關注重心並非通膨而是經濟動能，預期短期內美股仍將以震盪整理格局為主。

相較於美、日股轉趨整理，今年來歐股與港股表現突出。歐股的優勢在於價值面較合理，且歐洲央行持續降息有利於資金寬鬆，美股震盪亦吸引部分資金進駐歐股，而隨美國與烏克蘭協議破局，歐洲各國反而團結起來並將增加國防支出，市場看好相關支出有助於提振經濟。香港股市則是在DeepSeek橫空出世後，吸引投資人目光，表現相當亮眼。但未來川普的關稅政策仍可能衝擊歐股與港股盤勢，須加以留意。

債市方面，上周美債殖利率微幅上揚，日前美國1月PCE年增2.5%，核心PCE年增2.6%，均符合市場預期，市場普遍預期聯準會第2季末降息。野村投信指出，美國經濟前景受到政策影響，不確定性升高，市場避險情緒增加，資金亦轉入波動度較低的債市；由於聯準會降息趨勢不變，建議加碼投資級公司債，可受惠於未來降息利多，再者投資級公司債的波動度較低，亦能發揮穩定資產波動風險的功用。

本周美國將公布2月CPI、PPI等通膨數據，是持續觀察美國通膨動向的重要依據。此外，輝達GTC大會即將於3月17日登場，投資人對新技術與新應用的期待應有助於提振近期表現疲弱的科技股。