基金特蒐／錢進亞洲股債 有賺頭

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，關稅議題及地緣政治風險仍將不時干擾金融市場。投資人不妨以亞洲股票為主，亞洲債券為輔，以追求資產成長機會，同時降低波動風險。

群益亞太新趨勢平衡基金成立於2006年，一年來上漲逾兩成，為同類型基金第一名，一個月、三個月及六個月來的漲幅在同型基金中也是名列前茅。基金的基本設定為70%股票、30%債券，希望在追求報酬的同時，也兼顧降低波動。

群益亞太新趨勢平衡基金楊慈珍。群益投信/提供。

經理人楊慈珍小檔案。

因此，就算最看好股票時，群益亞太新趨勢平衡基金的股票也僅增加到80%，不會更高；對股市前景趨於保守時，債券最多也只會加碼到40%。加碼部位主要為ETF，透過一籃子個股或債券進一步分散風險。

目前群益亞太新趨勢平衡基金的股票部位為75%，相較於去年已比較審慎。楊慈珍認為，2024年全球主要股市表現出色，但預估2025年波動會增大，因此在去年底獲利了結部分股票，將股票部位降到75%。

楊慈珍去年獲利了結的股票部位主要是印度及南韓。印度股市漲幅已大。南韓則是除了政治不穩定之外，經濟前景也趨弱，且科技股產業分布較單一，以記憶體為主，不如台灣或日本多元。

在群益亞太新趨勢平衡基金，中國大陸股票部位從去年上半年的約20%，提高到下半年的25-26%，進一步提高到最近的約30%。楊慈珍認為，陸股受惠於政策利多，加上不少個股財報優、獲利能見度強且股價合理，因此持續加碼，尤其是互聯網公司。

群益亞太新趨勢平衡基金，第二大股票部位為台灣，約占15%，以半導體等科技股為主，接下來是南韓、印度、東協、日本等。基金的產業以科技股占逾30%最多，其次是半導體股的11.1%、金融股的5.7%。

在產業分布方面，群益亞太新趨勢平衡基金的科技股已從去年高峰約28%降到兩成，主要就是著眼於科技股波動較大，因此獲利了結部分持股，轉到基期低的族群，包括電商、娛樂、傳媒等內需概念股。

股票為攻擊部位，債券則是防禦部位，目前群益亞太新趨勢平衡基金的債券部位為15%，不追求高報酬，是以穩定投資組合為目標。在疫情期間，債券部位較高，但楊慈珍近年看好股市多頭走勢，故近年來債券水位都偏低。除非景氣出現衰退跡象，否則不會拉高債券比重。

群益亞太新趨勢平衡基金的債券部位主要為日本、東協及印度債券，都是美元計價的投資級債券，沒有公債；產業別則是三分之二為金融債，其他則包括電信債、能源債等。整體來看，債券的配息率約3-4%。

展望後市，楊慈珍認為仍是中性偏多，亞洲經濟動能仍強勁，全球經濟也仍可望溫和成長，有利於風險資產，經濟沒有衰退或大幅放緩的風險，美國聯準會（Fed）等主要央行仍將寬鬆貨幣政策，但關稅則是很大的不確定因素，預期股市有望震盪向上。

操作心法

●以三種方式來降低波動程度

首先是減少外部干擾，也就是降低出口股的比重，轉到內需類股及內需為主的市場。其次是降低中小型股的比重，因為在市場不確定時，大型股較抗跌，也較能吸引資金停駐。第三，現金比重拉高到10%，以逢低承接績優個股。（張瀞文）

投資小叮嚀

●留意川普政策風險對亞洲股債市的衝擊

川普成為金融市場很大的變數，對亞洲股債市的衝擊不會小。雖然亞洲股債市基本面仍出色，但不時會受到川普言論及政策所干擾。投資人在布局股債市時，不宜重壓單一市場、族群或存續期，而是最好透過多元布局，並控制資金部位，降低短期市場波動的衝擊。

●定期定額仍是最佳方式

亞洲股債資產具備投資吸引力，適合穩健型投資人。由於今年起市場變數不少，波動也很可能擴大，定期定額仍是最佳方式。投資人還可在低檔時增加扣款金額，逐步增加部位，以追求資產長期穩健增加。（張瀞文）