股債混搭基金 人氣旺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

年初投資人風險承受度提高，布局海外基金時，股票及股債混合基金人氣旺，買氣勝過純債券基金。在股票基金方面，美國及全球股票基金尤其受歡迎，產業以金融及科技基金最受青睞。

投信投顧公會統計，在2025年1月，國人持有的境外基金規模達4.58兆元，以固定收益基金占41.1%最高，其次是股票型基金的33.4%、股債平衡型基金的24.6%。

不過，從元月買氣來看，在前十大熱銷境外基金中，純債券基金只有兩檔，其他八檔則是股票及股債平衡基金。法人指出，除了元月行情有利資金前進股市之外，美國聯準會（Fed）降息前景不明，也影響純債券基金的買氣。

境外基金資訊觀測站統計，今年元月國人最愛的境外基金為聯博全球多元收益基金，單月進帳116.3億元，也是元月唯一吸金逾百億元的境外基金。這檔基金去年第4季以來買氣增溫，目前的股票部位占35%，聚焦美歐股市；債券則以公司債為主，主權債為輔。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率超過8.2%，很有吸引力。

另外兩檔熱銷的股債混合基金為摩根多重收益基金、安聯收益成長基金，在元月分別吸金63.9億、49.1億元。這兩檔都是熱銷排行榜上的常客，前者為全球布局，逾六成在美國資產，後者則是百分百布局美元資產，是國人最愛的境外基金，持有金額逾7,800億元。

摩根美國價值基金則是國人元月最愛的境外股票基金，單月進帳67.9億元，為去年8月以來新高，是極少數熱銷的美國價值型基金。另外四檔熱門的股票基金為貝萊德世界金融基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、貝萊德世界科技基金、摩根美國基金，單月淨流入金額都超過50億元。

延伸閱讀

美擬推等關稅 農業部盼蝴蝶蘭持續接力生產雙贏

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

紐時：川普回任總統 許多中國人看到了美國文革

韓媒：台積電投資搶先機 三星電子在美市場更被動

相關新聞

聯邦台灣50 低費率誘人

今年來台股ETF募集市場火熱，不僅有主動式台股ETF送件，主打「10元」的被動式台股ETF募集更是一波波。

美股多元布局 抗黑天鵝

新一波關稅大戰開啟，美股也進入高波動期，美股基金採成長主題搭配政策利多，再配置防禦題材者，表現相對抗跌。法人建議，美股後...

長天期債券 買盤浮現

美國總經數據忽多忽空，華爾街擔心川普的關稅政策一改再改難以捉摸，屬於高度不確定，恐成為全球股市的未爆彈，加深華爾街對美國...

台股基金十強 賺贏大盤

美國關稅議題持續造成國際股市震盪，不過觀察台股基金近一個月績效表現，前十強平均績效達3.4%，表現優於大盤。法人建議，台...

股債混搭基金 人氣旺

年初投資人風險承受度提高，布局海外基金時，股票及股債混合基金人氣旺，買氣勝過純債券基金。在股票基金方面，美國及全球股票基...

2024年定期定額金額 創高

根據投信投顧公會統計，境內主動台股基金定期定額2024年度金額達350億元、創歷年來新高；2025年1月主動式台股定期定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。