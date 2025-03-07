股債混搭基金 人氣旺

年初投資人風險承受度提高，布局海外基金時，股票及股債混合基金人氣旺，買氣勝過純債券基金。在股票基金方面，美國及全球股票基金尤其受歡迎，產業以金融及科技基金最受青睞。

投信投顧公會統計，在2025年1月，國人持有的境外基金規模達4.58兆元，以固定收益基金占41.1%最高，其次是股票型基金的33.4%、股債平衡型基金的24.6%。

不過，從元月買氣來看，在前十大熱銷境外基金中，純債券基金只有兩檔，其他八檔則是股票及股債平衡基金。法人指出，除了元月行情有利資金前進股市之外，美國聯準會（Fed）降息前景不明，也影響純債券基金的買氣。

境外基金資訊觀測站統計，今年元月國人最愛的境外基金為聯博全球多元收益基金，單月進帳116.3億元，也是元月唯一吸金逾百億元的境外基金。這檔基金去年第4季以來買氣增溫，目前的股票部位占35%，聚焦美歐股市；債券則以公司債為主，主權債為輔。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率超過8.2%，很有吸引力。

另外兩檔熱銷的股債混合基金為摩根多重收益基金、安聯收益成長基金，在元月分別吸金63.9億、49.1億元。這兩檔都是熱銷排行榜上的常客，前者為全球布局，逾六成在美國資產，後者則是百分百布局美元資產，是國人最愛的境外基金，持有金額逾7,800億元。

摩根美國價值基金則是國人元月最愛的境外股票基金，單月進帳67.9億元，為去年8月以來新高，是極少數熱銷的美國價值型基金。另外四檔熱門的股票基金為貝萊德世界金融基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、貝萊德世界科技基金、摩根美國基金，單月淨流入金額都超過50億元。