台股基金十強 賺贏大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國關稅議題持續造成國際股市震盪，不過觀察台股基金近一個月績效表現，前十強平均績效達3.4%，表現優於大盤。法人建議，台股基本面無虞，建議趁勢逢低分批布局，掌握後市多頭行情。

根據CMoney統計至5日，觀察全數198檔台股基金中，近一個月績效前十強，包括：新光臺灣高股息、景順台灣科技、景順潛力、野村高科技、PGIM保德信新世紀、摩根中小、滙豐成功、野村e科技、PGIM保德信新世紀、統一龍馬，平均達3.4%，打敗大盤的負報酬，相當亮眼。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，今年股市震盪幅度擴大，受到關稅、貿易戰的不確定因素影響，不排除短線的震幅甚至可能動搖長期投資人的持股信心，就基本面而言，美國與台灣2025年的企業獲利成長預估為10~15%，股市仍是偏多看待。

無論川普新政府政策如何，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除了半導體等上游硬體產業之外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，因此建議把握回檔機會，分批進場逢低布局，在盤勢回升時期讓整體投資組合更具爆發力。

保德信表示，台灣經濟基本面具底氣，台經院預期今年台灣經濟成長率為3.4%，一旦不確定因素與恐慌因素消除，股市將反映基本面表現。

此外，全球晶圓代工龍頭總裁與美國總統川普共同出席白宮活動，並且宣布未來四年將於美國再投資1,000億美元，建立新的晶片製造廠、封裝廠以及研發中心，市場解讀此舉是對川普政策善意回應，也可望避開對台灣晶片課稅的問題，進而擴大承接蘋果、輝達、高通等美系大廠訂單。

展望後市，安聯投信表示，全球投資市場面臨多重不確定因素與機遇並存的局面。策略上，建議持續關注景氣展望、市場信心與評價。

股票市場方面，目前正受惠於良好的成長前景與進一步降息預期，即便聯準會未來可能轉趨保守。基於市場分歧加劇以及潛在政策變數，投資人應預期市場波動性將再次上升，尤其是在通膨再度急升的情況下，留意資金是否重回電子，仍視AI伺服器的出現形勢。

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