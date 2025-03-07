2024年定期定額金額 創高

根據投信投顧公會統計，境內主動台股基金定期定額2024年度金額達350億元、創歷年來新高；2025年1月主動式台股定期定額也有23億元，顯示在波動年代，投資人愈來愈青睞以定期定額方式捕捉市場成長趨勢。

安聯投信表示，近期風險資產逆風有二大來源，首先，美國新任總統川普就任以來提出多項針對地區或全球的關稅政策，令貿易戰局勢升溫；其次，受關注的AI領域，由於DeepSeek問世，市場仍在消化對相關投資前景影響。

展望2025年，川普政府的減稅政策持續支持企業成長，且多數央行將維持寬鬆基調，有望支持主要經濟體表現，加上新任政府偏向去監管化，利好美國股票，而新興市場區域因為關稅協議的不確定性，下行壓力較大。

安聯投信台股團隊指出，台股評價面將受衝擊，漲多與高評價個股在產業面出現雜音情形下更容易大幅振盪，現階段低股價基期、低產業基期的標的或有望吸引部分目光。其次，傳產、電子兩者多空格局隨時可能對換，目前持平看待兩者輪動，資金是否重回電子，可觀察AI伺服器在第2季放量的預期，是否能有效提振電子類股。

安聯投信台股團隊表示，Q1挑戰雖大，盤面偏波動格局；面對川普政策不確定性，壓抑盤勢，但也是機會點，預期今年整體企業獲利將向上創歷史新高，大盤可望隨獲利走高，關注企業基本面仍是關鍵。近期可留即將登場的重要美國企業財報表現可能對整體股市帶來較大影響。