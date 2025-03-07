長天期債券 買盤浮現

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總經數據忽多忽空，華爾街擔心川普的關稅政策一改再改難以捉摸，屬於高度不確定，恐成為全球股市的未爆彈，加深華爾街對美國經濟轉弱的擔憂，使得近來美國長天期債券ETF持續獲得投資買盤挹注，價格出現反彈。

投信法人指出，根據歷史經驗來看，在美國經濟衰退期間，美國10年期和20年期公債價格通常受到降息影響，殖利率下跌，導致價格上漲，吸引投資人避險交易需求旺盛，傾向購置美債等安全資產。

另外彭博統計，過去市場發生黑天鵝事件下，MSCI世界指數平均下跌逾二成、美國高收益公司債指數也下跌近一成，反而是BBB級美元公司債指數平均僅下跌3.3%，表現較為抗跌。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，BBB級投等債ETF所追蹤的指數，通常擁有高殖利、高票息率等優勢。相較於美國公債，BBB級投等債ETF的「雙率雙優」特性，更適合作為2025年抵禦市場黑天鵝和美國經濟衰退的投資選項，若投資標的配息表現佳，對存債族來說，更有長期投資吸引力。

大華投等美債15Y+經理人郭勁甫表示，預期美國企業將面臨更高的營運與關稅成本，因此企業透過發行長天期債券來鎖定較低的長期資金成本，並確保資本支出計畫得以順利推進。

由於全球市場充滿變數，美元資產仍是國際資金的避風港之一。有鑑於聯準會持續「緩降息」，今年可能最多只降兩碼的環境下，投資人不應過於期待債券的資本利得，而要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券領取債息。

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