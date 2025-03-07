美股多元布局 抗黑天鵝

新一波關稅大戰開啟，美股也進入高波動期，美股基金採成長主題搭配政策利多，再配置防禦題材者，表現相對抗跌。法人建議，美股後市仍看好，惟因應政策不確定性，建議透過多元布局標的，兼顧多頭行情機會並抵禦市場黑天鵝帶來的行情波動。

根據Lipper統計至5日，投信發行美股基金中，包括：摩根士丹利美國增長、摩根士丹利美國優勢、法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票、美盛凱利美國積極成長、PGIM Jennison 美國成長基金等，近六個月以來績效皆達8%以上，相當亮眼。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，關稅之亂讓衡量市場風險情緒的VIX恐慌指數近二周大漲逾五成，以科技股為首的成長股首當其衝，不過有鑑於AI將帶動科技業持續成長，仍是持股主軸，惟因應DeepSeek問世後讓產業洗牌，布局觸角將延伸至相關具成長動能的軟體類股；整體持股水位仍維持偏多操作，因關稅大戰引發的市場風險趨避升溫，搭配納入公用事業等類股，透過分散持股來降低風險。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，雖然近期美股受到總統川普關稅言論而震盪劇烈，資訊科技類股更是關稅政策下的重災區，包括AI指標股輝達等股價出現明顯拉回，但回顧歷史經驗，企業獲利成長性才是影響美股的關鍵因素，根據FactSet預估，S&P500企業今年獲利仍有逾12%成長。

彭子芸分析，企業獲利基本面支撐美股中長期表現，且其中資訊科技類股將是主要成長來源，在企業獲利持續上升的趨勢下，挹注美股上漲動能。事實上，回顧川普於2018年對中國祭出貿易戰時，也曾一度衝擊美股投資情緒，但事後股市多頭架構不僅未受影響，美股甚至在貿易戰影響消除後持續創高。

若從整體美國股市分析，彭子芸指出，各券商對S&P500指數年底預估價上看6,600點，從過往經驗來看，券商對年底目標價看法通常較美股實際漲幅保守，意即有望見到S&P500突破6,600點之上，反映出美國整體的企業與股市展望相當正向。雖然美股在川普上任後開始遇到波動，但放眼AI帶來的創新浪潮，以及AI應用遍地開花，將帶動需求面有增無減，AI主題與相關科技龍頭仍將是美股多頭動能。