聯邦台灣50 低費率誘人

今年來台股ETF募集市場火熱，不僅有主動式台股ETF送件，主打「10元」的被動式台股ETF募集更是一波波。

3月由聯邦投信率先募集，為今年第三家募台股ETF的業者，聯邦台灣精彩50（009804）將於17日起募集，發行價每股10元，每張只要1萬元，並採市場最低經理費率0.15%的起跳級距。

蛇年開春後，投信圈進入新年度台股ETF募集大戰，富邦投信的富邦旗艦50、保德信投信的保德信市值動能50搶先在2月募集，雙雙獲得佳績，聯邦投信緊接著在3月推出聯邦台灣精彩50，加入搶錢大戰，這也是該公司首次募集ETF。

聯邦台灣精彩50追蹤「富時台灣五十權重上限30%指數」，成分股與台灣50完全一樣但有單一持股30%上限，較大的差異會在台積電的比重，與市場上已發行的元大台50（0050）、富邦台50（006208）兩檔台灣50 ETF有所區別，主要針對指數中台積電權重過高的情況進行調整，以分散風險。

聯邦台灣精彩50除著重權值半導體龍頭以外，更包含AI相關中下游產業龍頭，受惠供應鏈廣泛，從品牌、組裝、電源供應器、工業電腦、散熱、印刷電路板等，皆是未來台灣產業發展的重中之重。

隨著台積電面臨政治與市場挑戰，投資者應該保持風險意識，調整投資策略，保持適當的資產配置，以增加在不確定的市場中穩健前行機會，建議有元大台灣50ETF的可以加買聯邦台灣精彩50，更貼近台積電占大盤比重；或是有台積電的加買聯邦台灣精彩50，以增持其他49檔大市值的企業。

生成式AI崛起，各大CSP業者投入大量資源，雲端算力需求大增，研調機構預估2025年主要雲端服務廠商（CSP）資本支出仍將大幅成長，預期在全球科技戰、關稅戰和去中化未停歇下，台灣的中下游公司在全球布局和供應鏈管理上，扮演關鍵角色。