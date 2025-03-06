台積電領先優勢不變 合庫核心趨勢多重資產基金掌握長期成長機會

近期市場受到川普政府計劃收緊對中國半導體出口限制的影響，加劇市場對貿易摩擦升級的擔憂，加上俄烏情勢持續不明朗，進一步引發全球投資市場的波動與震盪。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中表示，隨著全球科技發展日新月異，半導體產業持續扮演推動創新的關鍵角色，並成為AI、機器人科技及新型基礎建設蓬勃發展的核心引擎，半導體需求強勁，帶動全球供應鏈積極擴產，台灣半導體龍頭如台積電（2330）TSMC更不斷突破技術瓶頸，維持領先優勢。

合庫核心趨勢多重資產基金3月24日開始募集，採月配息，並有新台幣以及美元級別，風險等級為RR3，經理費每年1.8%、保管費每年0.26%，保管銀行是元大銀行。

根據初步規劃，合庫核心趨勢多重資產基金在配置上，核心趨勢股票占比約56.43%、投資等級債券占比約31.55%，另類收益及其他約12.02%。從國家配置來看，美國比重最高，比重約75%、其次為日本約7%。產業配置上，資訊技術約27.5%、主權債約23.8%、金融約一成。

王慎中表示，AI人工智慧技術快速滲透至各行各業，從智慧製造、金融科技到醫療應用，皆顯示出驚人的成長潛力。根據IDC統計全球AI市場規模預計於2025年突破5,000億美元，年均複合成長率達20%以上，AI的崛起推動對高效能運算（HPC）晶片、先進製程及記憶體技術的需求激增，進一步鞏固半導體產業的重要性。

王慎中表示，根據國際機器人聯合會（IFR）統計，2024年全球工業機器人安裝量創歷史新高，年成長率達15%，機器人科技蓬勃發展，加速智慧製造、自動化物流及無人設備的應用，半導體領軍，結合AI、機器人科技及新基建發展，正形成全球科技投資新浪潮，具備技術領先與創新能力的企業，將成為這波趨勢中的最大贏家，投資人應密切關注相關標的，把握長期成長機會。