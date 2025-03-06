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關稅之亂美股陷高波動期 美股基金多元配置抗黑天鵝

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

新一波關稅大戰正式鳴槍，使美股進入高波動期，美股基金採成長主題搭配政策利多及防禦題材配置表現相對抗跌，投信法人建議，美股後市仍看好，惟因應政策不確定性，建議透過多元布局標的，兼顧多頭行情機會並抵禦市場黑天鵝帶來的行情波動。

截至4日，據統計，美股四大指數近1周震盪擴大，標普500、道瓊工業指數跌幅達2.97%、2.52%，以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數更有3.9%、5.82%。

理柏資訊統計，截至4日，投信發行美股基金中，復華美國新星、國泰美國ESG、群益美國新創亮點、聯博美國成長入息等基金同期間跌幅僅1-2%表現相對抗跌。進一步觀察上述基金類股布局，以復華美國新星基金為例，不採重壓策略，資訊科技占比約3成，其餘分散於金融、通訊服務、醫療及內需消費等產業。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，關稅之亂讓衡量市場風險情緒的VIX恐慌指數近兩周大漲逾五成，以科技股為首的成長股首當其衝，不過有鑑於AI仍將帶動科技業持續成長，仍是持股主軸，惟因應DeepSeek問世後讓產業洗牌，布局觸角將延伸至相關具成長動能之軟體類股；整體持股水位仍維持偏多操作，因關稅大戰引發的市場風險趨避升溫，搭配納入公用事業等類股，透過分散持股來降低風險。

布局 美國 美股

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