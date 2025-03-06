美平衡型基金 抗亂流

美國經濟前景引起市場擔憂，但根據Factset預估，標普500指數2025年的EPS預估成長率為12.1%，加上長線趨勢如AI主題帶動，法人仍看好美股展望，惟短線受市場情緒影響轉趨震盪，建議透過增持美國股債平衡型基金，降低波動。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，近期股市出現回檔修正，影響比較大的仍是川普的關稅政策；不過，當風險趨避情緒上升時，美國股債資產仍是投資人首選標的之一，不妨選擇股六債四為主的平衡型基金，降低波動風險的同時仍保有跟隨未來股市回復成長的可能。

標普500產業2024年Q4 EPS預估年增率 圖／經濟日報提供

根據統計，標普500企業去(2024)年第4季財報整體表現佳，每股稅後盈餘（EPS）年增率從去年12月底估計值11.8%上修至目前的16.9%，其中，金融51.8%、通訊服務30.0%及非必需消費25.4%的成長率優於大盤，科技股以16.4%的成長率略低於大盤。展望2025年全年，FactSet預估標普500企業EPS年增率將達12.1%，呈穩健成長態勢，良好的盈餘成長能力是支持美股的重要因素之一。

駿利亨德森平衡基金投資團隊表示，持續樂觀看待美國經濟前景，預期健康的消費背景將支持溫和成長。實質薪資成長強勁，消費者受益於更高的現金利息收入和強勁的股市表現。消費者資產負債表保持健康，償債能力低於歷史正常水平，而信用拖欠趨勢沒有重大危險訊號。

此外，食品、能源和保險等必需品通膨的放緩為可支配支出提供更多的靈活性。股市方面，持續在多個成長主題中尋找機會，AI仍是看好的主題之一，超大型企業大量資本持續投入AI相關基礎建設如大型資料運算中心，且來自於企業與國家對於AI的興趣與日俱增；AI軟體供應商的獲利能力受到關注，投資吸引力持續增加。

債市方面，在強勁的基本面和技術背景下，傾向於增持較高的信用利差與較長天期的債券，因為預期聯準會將進一步降息，殖利率曲線將重新陡峭，且市場已經反映聯準會降息步伐放緩，債券投資者會更加重視債券的收益率。即使川普的政策可能帶來通膨上揚的壓力，但應已多半反映在市場價格裡。