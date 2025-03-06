地產、生技、特別股 錢景亮

美國總統川普重返白宮首次進行國會演說，大喊「美國黃金時代正要開始」。觀察自川普上任後，投信發行的19檔投資標的區域在美國的海外股票ETF表現跌多漲少，僅七檔ETF繳出正報酬，整體來看，以地產、生技、特別股相關ETF相對表現佳。

群益投信海外ETF研究團隊表示，主張「美國製造」的總統川普上任後，帶動美國地產的發展，讓原先進入景氣循環周期的美國商業不動產為之一振，市場喜迎反彈行情。而在川普2.0市況下，近期資金也轉向具有防禦性質的資產如生技醫療類股，以尋求抵禦市況波動。整體而言，生技醫療類股因剛性需求穩健、次產業財報表現佳與評價面合理下，後市不看淡，而美國地產市場正築底回升，相較股市的波動，也具備跟漲抗跌效果。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，整體來看，多數產業租金呈現溫和擴張走勢，基本面良好。同時，在AI大勢之下，資料中心、電力等基礎建設成長可期，近期數據中心、醫療等房地產次產業也上修獲利，全年獲利成長預估優於其他傳統型房地產。因此，在美國房地產目前評價在較低位置之時，建議投資人可逢低加碼或採取定期定額的方式布局美國地產ETF，以掌握市場先機。

野村投信分析，川普施政偏向重商主義，未來推出有利企業政策機會很大，例如減稅與放寬監管等，仍是值得期待。