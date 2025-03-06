AI、醫療創新、工業復興 三投資主題迎十年大運

美國總統川普成為全球投資市場最大變數，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）表示，儘管川普政策讓市場產生更多波動，仍是親商的政府，對美國還是利大於弊；加上目前美國消費、投資增加，將帶動美國經濟持續表現強健。

他看好未來十年可長期成長的三大投資主題，首先是人工智慧（AI），因市場潛力達數兆美元，可能會對許多產業帶來顛覆性影響；其次是醫療創新，因人口老化趨勢與AI將推動醫療保健創新；第三是工業復興，因川普的「美國優先」綱領將加速製造業回流。

近期美股震盪加劇，富蘭克林投顧昨（5）日邀請管理基金規模合計高達140億美元、相當於超過新台幣4,000億元的富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾來台舉辦投資展望說明會。富蘭克林投顧建議，現階段應以靜制動，看好創新科技與科技股基本面無虞，短線修正視為估值偏高後的良性調整，可趁近期回檔期間採取定期定額投資以累積部位。

綜合葛蘭‧包爾的觀點有三大重點，一是川普是親商的政府，對於美國還是利大於弊，二是投資標的不只看科技七雄，隨著科技七雄的大盤占比已經超過五成，近來可以看到投資機會擴散，基金布局特色是在中型股找到更多機會，因此在產業方面，會在科技之外，找到其他機會，將加碼醫療等，是更多元分散的投資策略。三是經營團隊在矽谷有地利之便，有產業相關人脈，可取得更精準訊息。

就美股而言，當前面臨較高估值疑慮，但美股獲利能力也較高，預計2025年史坦普500指數企業獲利有望實現雙位數成長，此外，富蘭克林股票團隊特別關注中型股領域，相對大型股估值也接近歷史低點，投資機會多。