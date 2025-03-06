大中華商品 吃香喝辣

大陸AI新創DeepSeek受到全球矚目，市場看好AI成為未來中國經濟轉型新動力，全球資金競相湧入低估值陸港相關基金，尤其具高科技含量的大中華相關基金，近三個月績效表現亮眼。

根據Lipper統計在台核備的境內外基金績效表現，近三個月績效表現最好的前十名基金中，中國相關基金占有五檔最多，顯示陸港股市近期漲勢回升。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，恒生科技指數近期績效脫穎而出，主要來自陸港科技、網路龍頭股漲勢帶動，由於市場對中國AI熱潮轉向經濟基本面和總經政策，預估2025年官方政策將適度擴張，對於消費和科技給予溫和支持，吸引資金重新押注陸港科技產業。尤其是科網龍頭股，在股市估值修復及企業營運前景樂觀下，仍持續看好包括互聯網、機器人、半導體、自動駕駛中長期股價表現。

中國第十四屆全國人大三次會議強調中國將「實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展等」，其中有關科技創新部分，更指出加大對科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等支持。