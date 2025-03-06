台股主動基金 擁優勢

美國總統川普上任後，關稅、地緣紛擾等利空連發，全球市場大幅震盪，台股也未能倖免，今年以來已轉為負報酬，不過，仍有12檔台股主動基金績效維持正報酬，占所有138檔的8.6%，應對市場波動展現抗跌力道，也顯現出主動操作的優勢。

根據CMoney統計國內台股主動型基金績效，截至3月4日，最強一檔是新光臺灣高股息基金目前仍有超過5%的報酬率，明顯優於同期間的加權指數表現、匯豐成功和台中銀台灣優息基金報酬率超過3%，其餘如較熱門的元大台灣高股息優質龍頭等基金也維持正報酬。

12檔今年來正報酬台股主動基金 圖／經濟日報提供

據了解，新光臺灣高股息基金主要選股有四大策略：第一，個股殖利率會儘量挑選5%以上；第二，挑選2025年公司營運會持續成長的標的；

第三，布局產業趨勢向上，例如AI PC、內需、運動相關、以及汽車AM市場，儘量避開美國關稅可能會影響到的產業，以降低波動性；第四，個股不過度集中，相對分散，藉以降低持股風險。

展望後市，新光臺灣高股息基金經理人孫光政表示，因美國目前對全球的關稅政策仍非常不明確，而川普總統態度又隨時會出現變化，加上4月初還要面對美國對各國的對等關稅，預期在關稅沒有底定的期間，台股盤勢易振盪，市場資金會傾向短進短出，以降低風險，因此個股的波動會較大，操作難度極高。

中長期資金在這裡傾向觀望，個股追價意願低，造成題材的延續性不高，像即使是產業趨勢明確的AI server、CPO、機器人也都出現修正，建議仍要以中長期的角度去布局，不要追漲殺低，較不易受到盤勢的影響。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，根據富邦投信投研團隊的分析，台積電（2330）赴美投資是下策，主要是此投資1,000億美元起跳，未來追加的可能很高，缺點不完全是投資金額大，而是這打破了台積電「景氣谷底擴大投資、高檔減少投資」的策略。未來一旦出現產能過剩，勢必減少台灣投資，甚至減少台灣生產。

更何況美國生產很難賺錢，長期獲利成長會打折扣。另外，矽盾當然越來越小。除非台積電能拿出實績，證明有方法可以讓美國廠賺錢，才能扭轉美國設廠可能是長空的判斷。