A股、H股 將迎政策利多

大陸全國兩會登場，預期將釋出需求側的重要催化劑，政策提振大陸境內消費升級浪潮，低迷已久的大陸消費巨頭有望在提振需求側的重磅經濟政策催化而大幅反彈，屆時資金有望繼續流入科技與消費崛起之下的港股與A股，投資人可透過定時定額方式布局，掌握結構性行情。

市場看好這波政策刺激，有望推動AI+SaaS軟件、雲端AI算力資源體系、AI智能手機、AIPC及AI+AR智能眼鏡等科技領域銷售額大增。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，DeepSeek的技術突破，吸引全球資金聚焦大陸科技產業，持續為陸企帶來價值重估、股票評價回升契機，中國科技、機器人產業趨勢和下一階段的密集催化趨勢未變，仍然看好產業中長期發展。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，美系券商日前表示，人形機器人行業或在2025年從研發階段步入量產階段。同時，中系券商已上修2025年全球機器人出貨量預期到2萬台以上。

2025年確立為機器人年，大陸企業在人形機器人產業有確定性優勢，主要體現在低成本的硬體製造能力，政策面對於人形機器人也是重點發展項目之一，可持續關注機器人等主題性行業發展。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，根據高盛的A/H股市場輪動模型亦可發現，根據歷史數據顯示，A股與H股的三個月相對回報通常在正負10%的範圍內波動，而當相對回報超出這一範圍時，將有很高的機率發生反轉。

過去三個月，A股與H股的相對回報差距擴大至15%，顯示市場有機會發生輪動，因此A股或有落後補漲行情。此外，大陸兩會預料將重申擴張性財政政策立場，並提供更多具體的實施細節，這有助於對政策更為敏感、行業分布更廣的A股增添向上動能柴火。