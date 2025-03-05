陸、歐股市 高度聚光

川普上台以來，全球金融市場動盪加大。法人指出，就資產配置的角度來看，美股仍是看好的標的。不過，美股領先其他股市的差距將縮小，中國大陸及歐洲股市的投資吸引力提高。建議投資人可以定期定額方式，加碼布局相關商品。

多家資產管理公司將陸股的投資評等調升到中立或加碼。富達國際認為，儘管中國大陸經濟仍面對挑戰，但市場防禦力可能高於預期，尤其科技創新及內需消費正浮現投資契機。

富達國際基金經理Hyomi Jie指出，DeepSeek極具成本效益的人工智慧（AI）開發模式震撼業界，展示陸企創新能力。若將此創新應用於消費領域，有望產出能打破消費疲弱局面的工具，使消費模式進化，重塑大陸各行各業。

富達指出，大陸刺激經濟措施降低投資人憂慮，財政政策被視為寬鬆貨幣的延伸。市場歡迎這些措施，但財政政策推行力度仍低於市場預期，需仰賴更多刺激措施，以促進內需消費及穩定房地產價格。

富達對中國大陸抱持審慎樂觀看法，認為大陸已為今年可能出現更多外部風險作好準備，並將繼續致力於擴大內需。基於大陸消費者財務狀況較全球不少地區更穩健，預期當市場情緒及信心恢復時，已累積的龐大儲蓄即有望釋出。

瑞銀自去年4月起就加碼陸股，主要是基於企業基本面強勁、市場低估基本面韌性、國內散戶的投資情緒將好轉。即使陸股去年以來已跌深反彈，但瑞銀認為目前股價仍比歷史平均折價22%，相較於美股及其他新興股市大多為溢價，陸股未來勝出的機率仍高於落後的機率。

貝萊德則對陸股轉為小幅加碼，預期AI及科技股的熱潮可能持續推動報酬機會，但要注意中國經濟面臨的結構性挑戰與關稅風險。

歐股方面，富達將歐洲和英國股市評級上調至中性，基於德國將放鬆財政政策且英鎊將走弱。貝萊德指出，歐元區成長仍疲弱，加上通貨膨脹壓力下降，因而提高歐洲央行（ECB）今年進一步降息的空間。貝萊德將歐股評等調整至中立，並偏好歐洲金融股。

瑞銀也認為，雖然歐洲銀行股年初以來上漲 20%，但後市仍可期。發電、減碳和自動化股能受惠於結構性趨勢，零售、廉航、特定建築股票等則受惠於歐洲的復甦。相較於大型股，歐洲中小型股更能受惠於利率下降、貸款條件改善及國內經濟成長更健康。