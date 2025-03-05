快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

統一新多重資產基金將開募

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國關稅大劍揮出，美股四大指數下挫，台股昨（4）日跟進重跌。統一投信總經理董永寬表示，現在大概是過去一年以來，市場情緒明顯悲觀與低落時，也充滿不確定性，因為現在走的是政治盤，但拖累是短暫的，一旦股價來到合理價位，也許是長線投資的好買點。

因應金融市場震盪，投資人希望有更低波動的選擇，統一投信新基金--統一優選低波多重資產基金，也將在10日開募。統一投信表示，短線市場不確定性高，可能面臨較大波動，為了最佳化報酬風險比，此檔基金鎖定台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF及台股高息股，初期將採取333中性配置，也就是高息股35%、可轉債 30%、債券 35%，其中債券部位將以短期非投資等級債ETF為主，中長天期投資等級債ETF為輔。

較為特別的是這檔基金納入可轉債，統一投信指出，據彭博統計至去年底數據，台灣可轉債指數自2013年指數成立以來，年化波動度僅4.04%，比加權報酬指數低11個百分點；但年化報酬率都在一成以上。統一投信過去在私募對投資可轉債已有不錯的績效表現，因此也希望透過公募，讓一般投資人都可參與。

統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，近日川普宣布將對貿易夥伴國徵收對等關稅，關稅議題使台股可能呈現震盪，但仍須觀察實際政策施行狀況。

延伸閱讀

越南紀念統一50周年 國家主席簽署特赦決定

台積電（2330）總比去接手Intel造成機密外流好！直雲：台股開低走高

00919年化配息率12.11％…3月除息台股ETF中最高！連續8季衝破10％

中職／新庄剛志一語點破 土投成中信、統一再奪季冠阻礙

相關新聞

陸、歐股市 高度聚光

川普上台以來，全球金融市場動盪加大。法人指出，就資產配置的角度來看，美股仍是看好的標的。不過，美股領先其他股市的差距將縮...

A股、H股 將迎政策利多

大陸全國兩會登場，預期將釋出需求側的重要催化劑，政策提振大陸境內消費升級浪潮，低迷已久的大陸消費巨頭有望在提振需求側的重...

3月除息秀 配息甜滋滋

統計至昨（4）日，共有16檔台股ETF公布將在3月除息，其中包括群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30...

長天期美債 避險優選

觀察近一周整體債券ETF績效，前十名全數為長天期美債ETF，周漲幅都在3.2%以上，足見在市況震盪下，市場對於安全性高的...

25檔債券商品 派息吸睛

3月超過40檔債券ETF已公告預估配息金額，以投資等級債ETF數量占多數，年化配息率來看，預估年化配息率5%以上約有25...

統一新多重資產基金將開募

美國關稅大劍揮出，美股四大指數下挫，台股昨（4）日跟進重跌。統一投信總經理董永寬表示，現在大概是過去一年以來，市場情緒明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。