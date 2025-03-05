統一新多重資產基金將開募

美國關稅大劍揮出，美股四大指數下挫，台股昨（4）日跟進重跌。統一投信總經理董永寬表示，現在大概是過去一年以來，市場情緒明顯悲觀與低落時，也充滿不確定性，因為現在走的是政治盤，但拖累是短暫的，一旦股價來到合理價位，也許是長線投資的好買點。

因應金融市場震盪，投資人希望有更低波動的選擇，統一投信新基金--統一優選低波多重資產基金，也將在10日開募。統一投信表示，短線市場不確定性高，可能面臨較大波動，為了最佳化報酬風險比，此檔基金鎖定台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF及台股高息股，初期將採取333中性配置，也就是高息股35%、可轉債 30%、債券 35%，其中債券部位將以短期非投資等級債ETF為主，中長天期投資等級債ETF為輔。

較為特別的是這檔基金納入可轉債，統一投信指出，據彭博統計至去年底數據，台灣可轉債指數自2013年指數成立以來，年化波動度僅4.04%，比加權報酬指數低11個百分點；但年化報酬率都在一成以上。統一投信過去在私募對投資可轉債已有不錯的績效表現，因此也希望透過公募，讓一般投資人都可參與。

統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，近日川普宣布將對貿易夥伴國徵收對等關稅，關稅議題使台股可能呈現震盪，但仍須觀察實際政策施行狀況。