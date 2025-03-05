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25檔債券商品 派息吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

3月超過40檔債券ETF已公告預估配息金額，以投資等級債ETF數量占多數，年化配息率來看，預估年化配息率5%以上約有25檔；目前預估年化配息率超過8%有統一ESG投等債15+（00966B）及群益優選非投等債兩檔ETF。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，從景氣面來看，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，故景氣放緩但衰退風險仍可控，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力的非投等債可多留意。

目前非投等債市場基本面強韌，長期獲利能力提高，且淨槓桿比率和利息保障倍數等技術面因子支撐其後續整體表現；此外，預估第1季整體財報持堅及景氣仍具韌性，票息較高、存續期間較短、BB-B的非投資等級債後續表現正向看待。

大華投等美債15Y+ETF經理人郭勁甫表示，有鑑於聯準會持續緩降息，今年可能最多只降兩碼的環境下，投資人不應過於期待債券的資本利得，而要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券領取債息。預期美國企業將面臨更高的營運與關稅成本，因此企業透過發行長天期債券來鎖定較低的長期資金成本，並確保資本支出計畫得以順利推進。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，美國1月PCE數據符合市場預期，個人消費支出數字較去年12月月減0.2%，市場預期月增0.2%；個人所得月增0.9%，市場則預期月增0.4%，觀察到所得增加卻未帶動個人消費增加，推估原因是關稅大戰影響市場情緒，致使消費意願滑落，反映在消費指數上，呈現出與所得不同調情形。

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