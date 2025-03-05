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長天期美債 避險優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

觀察近一周整體債券ETF績效，前十名全數為長天期美債ETF，周漲幅都在3.2%以上，足見在市況震盪下，市場對於安全性高的美債配置需求顯現。

近期全球金融市場再遭眾多不確定性干擾，無論是川普關稅政策、俄烏和談進程、企業財報與經濟數據表現錯綜，使市場避險情緒升溫，資金流向債券資產避風，也帶動債券ETF表現。

群益投信表示，美國為全球最大經濟體，長天期美債資產安全性高，信用評等為最高的AAA，具高度對抗風險特質，而因需求量大，市場流動性也相對充裕，故也被視為在市場環境仍不排除有波動干擾下，訴求穩健收益布局與兼顧風險考量標的。現階段市場政經不確定性多，投資人可適度用美債ETF來平衡投資組合波動，也同步兼顧收益來源。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，近期部分經濟數據表現不如預期、川普的關稅政策帶來的不確定性，金融市場處於震盪調整階段，市場避險情緒升溫，具防禦性質同時也能提供收益的美債可望持續獲得資金青睞，投資人不妨適度配置以平衡投資組合波動。再者，儘管市場預期聯準會降息步伐可能放緩，但路徑未改變，全年來看仍有降息1至2碼，長天期債仍具有潛在資本利得空間。

元大零息超長美債研究團隊指出，川普證實徵收關稅，打消投資者認為會在最後一刻達成協議，以避免對主要貿易夥伴徵收稅額的希望；而被美國課徵關稅的國家可能會採取對應的反擊措施，進而推升通膨並有可能影響消費者的消費意願，使得經濟發展受到阻礙。

受到關稅政策及地緣政治發展的高度不確定影響，市場風險偏好下降，股票價格回落，債券信用利差擴大。在經濟有下滑疑慮的時期，美國政府公債表現可望優於公司債，元大零息超長美債屬於超長天期的美國政府公債，將高度反映美債殖利率變動的價差空間，適合在現階段伺機布局。

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