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3月除息秀 配息甜滋滋

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
統計至4日，共有16檔台股ETF公布將在3月除息。聯合報系資料照
統計至4日，共有16檔台股ETF公布將在3月除息。聯合報系資料照

統計至昨（4）日，共有16檔台股ETF公布將在3月除息，其中包括群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30、中信綠能及電動車，以及元大台灣高息低波等四檔，預估年化配息率都在10%以上。

法人指出，00919本次預估配發金額為0.72元維持新高，為連續八季年化配息率衝破10%，統計106.9萬個投資人可同步受惠。大華優利高填息30也公布每單位配發0.7元。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，目前持股呼應市場對AI發展的趨勢，以AI相關消費性電子商品的未來發展為持股重心。

儘管川普當選後，受到地緣政治的影響，AI相關類股的表現出現修正，但對於今年AI產業整體看法依然正向，而這樣的發展，對整體台灣股市的本益比的結構性提升，提供良性推動力。

郭修誠指出，大華優利高填息30另一個持股重點產業在航運及航空類股，占整體部位約兩成。今年全球地緣政治不確定性增加，輔以整體產業面的需求並未放緩，還是可以支持航運的運價維持在將對高的水準。長線來看，總經的緩步復甦將帶動整體產業回溫。航空業部分，疫情後國人積極出國旅遊，再加上AI的產業蓬勃發展也帶動運量的提升。此外，航空雙雄的本淨比皆在過去三年的平均值以下，評價相對吸引投資人。

法人分析，近期台股大盤震盪，雖然台股高息ETF今年來吹起降息風，不過00919第八次配息預估0.72元維持新高。

群益投信展望台股後市指出，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

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