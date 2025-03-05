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半導體股不看淡 分批買

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

市場利空消息持續發酵，晶片科技股遭大量拋售，評價下修當中。法人表示，儘管輝達財報亮眼，顯示AI朝正向發展，但抱著高度期待的市場不買單。在負面消息相繼釋出下，不利半導體相關商品表現，惟中長線仍相當看好，評價下修階段，適合投資人逢低分批承接。

根據美銀美林報告預測，整體AI加速器市場營收總額在2025年可達2069.7億美元，年增65%，並上調輝達的預測，有望年增64%至1674億美元，高於先前預估值近5%；換言之，輝達在AI加速器的貢獻與增長，仍受市場期待。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，DeepSeek橫空問世後，市場一度擔心AI基礎建設的投資邏輯弱化，資金輪動到軟體，使半導體族群表現疲弱；從軟硬體代表指數的費城半導體指數與IGV指數2024全年表現觀察，兩者間在不同時期互有輪動，但全年報酬趨近一致，進而研判今年半導體、硬體設備為主的AI基礎建設及以終端應用為主的軟體股表現可望齊頭並進。

根據去年軟硬體兩大板塊的輪動特性，基金產業配置也將更加平衡，將持續依照各個公司的獲利前景與評價進行動態調整，降低半導體產品與設備的持股比例，增持軟體、科技硬體、儲存及周邊、資訊技術等族群。

合庫核心趨勢多重資產基金經理人王慎中表示，雖然短期內市場可能因情緒面而持續波動，但科技發展的長期趨勢並不會因此停滯。隨著後續施政方針逐漸明朗並付諸實行，AI產業的風險與報酬將更具吸引力，無論是短期評價修正後的估值，或是中長期的發展趨勢，皆值得關注。

全球科技產業正處於一個快速變革的時代，各國政府紛紛加大對AI基礎設施的投資，旨在搶占技術制高點，且各行各業將更加仰賴AI技術以提升生產力與競爭優勢，預估至2025年全球AI基礎建設市場規模將達約600億美元。

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