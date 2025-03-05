美國非投等債 擁三利多

美債殖利率近三年（2022~2024年）間高檔震盪，不過，彭博美國非投資級債券指數總報酬達9%，同期間美國投資級債、美國公債與新興美元債的報酬率仍為負值。投信認為，美國非投資級債具備「低存續期、高殖利率、高利差」等三大優勢，在利率處於高原震盪期具有良好的投資價值，值得納入投資組合。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國經濟雖然趨緩但仍保持動能，就業市場保持強勁，整體韌性強，將可支撐美國民眾消費力道，聯準會無須透過降息來刺激經濟。另外，美國總統川普關稅政策引起市場對於通膨再起的擔憂，進一步影響聯準會的降息步調，即使關稅的真正影響相對有限，但由於政策具不確定性，對經濟與通膨的影響仍有待驗證，聯準會應會維持「停看聽」姿態，不急於降息，因此，近期美債殖利率將持續高檔震盪格局。

由於美國非投等債有收益及利差雙高特性，加上存續期短，具備抵抗殖利率上升底氣。Bloomberg統計，美國非投資級債的到期殖利率為7.4%，優於美國投資級債的5.3%與美國公債的4.5%；而美國非投資級債存續期僅3.4年，遠低於美國投資債的7.0年與美國公債的6.0年，當美國公債殖利率走高時，美國非投資級債受到衝擊相對較低。