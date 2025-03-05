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川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

複合債基金…避風港

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

關稅大戰衝擊經濟及股市表現，風險趨避升溫使資金由股轉債，推升債市行情走揚，複合式債券基金以低波動搭配各債市靈活布局，今年來同樣開出紅盤，投信法人建議，可納入做為抵禦市場灰天鵝、掌握固定收益機會的資產配置工具。

川普關稅政策已影響美國經濟數據表現，使消費者信心指數出現明顯下滑，2月服務業PMI初值49.3意外陷入萎縮，亞特蘭大Fed預測今年第1季美國GDP可能轉為負增長。

衡量市場風險情緒的VIX恐慌指數近兩周大漲近五成，科技股指標費半指數波段大跌近13%，導致各股票型基金績效皆翻黑，債市因避險需求逆勢走高，美國公債、投資等級及非投資等級債券指數同期間皆收紅，進一步帶動複合式債券基金近月及今年來漲勢。

復華全球債券組合基金經理人王品昕表示，上周美國公債殖利率下滑超過20bps，近期發行的美國公債標售狀況良好，也反映市場的避險需求。目前美國非投資等級債的殖利率還在偏高水準，但信用利差偏低，故以收息為主，後續關注市場對經濟前景的預期變化是否牽動非投資等級債表現。

王品昕認為，在高殖利率水準及Fed謹慎降息的背景下，預期2025年各債市仍將全面上漲，複合式債券基金投資範圍涵蓋公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債，藉由靈活調整配置，提升隨漲抗跌表現。

安聯新興債券收益組合基金劉珉睿指出，目前美國利率仍在具限制性水準位置，預估聯準會仍會持續降息，但從聯準會會議決策中可以看到官員對於川普政策的擔憂，增加貨幣政策的不確定性，加上通膨預期攀升也將壓縮降息幅度預期，推估川普政策偏向擴張性財政政策，美國後續財政赤字可望續增，長天期債券殖利率向下空間有限，故當前存續期仍維持在中短天期為主。

劉珉睿表示，考量2025年全球經濟仍以軟著陸為主，布局上將著重高品質債券，建議適度分配在非投資等級債券部分；在新興債券種配置方面，適度調整主權債與公司債部位比重，目前調降公司債配置比重，拉高主權債比重。

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