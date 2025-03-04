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統一投信三情境策略打造機動戰隊 優選低波多重資產基金3月10日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一優選低波多重資產基金投資配置。(資料來源：統一投信)
統一優選低波多重資產基金投資配置。(資料來源：統一投信)

金融市場近期變化快速，若想達到更好的投資效果，投資決策需要及時應變。但許多投資人無法時刻盯盤，不妨利用多重資產基金，讓專業投研團隊替財富把關。以主動式投資聞名的統一投信，統一優選低波多重資產基金3月10日開募，該基金投資策略鎖定台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF及台股高息股，將根據總經環境及市場變化，靈活調整投資配置，為投資人打造能攻善守的機動戰隊。

統一投信表示，短線市場不確定性高，可能面臨較大波動。為了最佳化報酬風險比，統一優選低波多重資產基金初期將採取333中性配置，也就是高息股35%、可轉債30%、債券35%。其中，債券部位將以短期非投資等級債為主，中長天期投資等級債為輔。隨著景氣及市場監控指標變化，這檔基金將靈活調整投資組合，達到最適資產配置，在以守護投資人財富為目標的同時，也不錯過台股成長趨勢。

透過債守股攻的投資策略，在景氣平穏向上時，統一優選低波多重資產基金預計採取積極配置，將高息股的投資比例提升至50%，也是投資組合的主要動能。而30%的可轉債部位，在選擇權的價值提高的情況下，可轉債價格也會隨之上漲。同時，將調降債券部位至20%，並以收益率相對高的短天期非投資等級債及新興市場債，作為債券布局重點。

若景氣趨緩時，統一優選低波多重資產基金則是著重防守能力，預計將調升債券部位至50%，並以風險抵禦能力較強的長天期投資等級債及公債，作為資產護城河。而占投資組合30%的可轉債，其價格也會在債券面額的保護下相對抗跌。同時，將調降高息股的投資比例至20%，築起具備機動性的堅實堡壘。

統一優選低波多重資產基金預計於3月10日至14日募集繳款，同時提供累積型與月配型級別，投資人可以依照需求選擇。這檔基金發行價每單位淨值10元，保管銀行為彰化銀行，投資人可透過彰化銀行等銷售機構或統一投信申購。

債券ETF 統一投信

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