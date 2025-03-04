川普關稅戰持續，外資上周全面賣超新興亞股，以賣超台股31.1億美元最多，其次是南韓的21.5億美元、印度的8.6億美元。新興亞股上周普遍下挫，以印尼暴跌7.8%最慘，其次是泰國跌3.4%、印度及台股都跌2.8%，只有越南逆勢上漲0.7%。

今年來外資對新興亞股賣超擴大，以對印度124億美元最多，再來是台股的51.5億美元、南韓的38.5億美元。今年以來，新興亞股以南韓漲5.5%最優，其次是越南的3.3%，但泰國大跌15.1%最重，其次是印尼跌7.8%。

今年以來，印度股市成為外資在新興亞股最大提款機。群益印度中小基金經理人向思穎分析，雖然印度部分經濟數據稍降溫，但整體仍保持擴張，基本面穩健無虞，通貨膨脹則持續下降。政府減赤進度仍待觀察，但調高所得稅級距及免稅額度有利一般民眾，料有助於刺激內需消費。

PGIM高成長基金經理人廖炳焜指出，台股再度跌破半年線，且技術指標向下，短期資金可能轉向非電族群避險，包括傳產、原物料等都可能受惠於烏克蘭重建題材。至於盤勢是否止穩，可觀察外資現貨變現賣壓何時停止及期貨空單變化。操作建議低接不追高，並控制持股比率，選股以半導體供應鏈、新人工智慧（AI）供應鏈商機、光通訊、自動化設備、非核心消費、金融等。

安聯投信台股團隊指出，台股第1季挑戰較大，偏向整理波動格局，但川普政策的不確定性壓抑盤勢，卻也是機會點，預期今年企業獲利將創新高，大盤可望走高，關鍵仍在企業基本面。