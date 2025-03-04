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固定收益型 資金湧入

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國公債殖利率回落推動債市表現，資金持續湧入債市，過去一周整體固定收益型ETF共獲136.8億美元資金淨流入，主要為美債獲109.8億美元淨流入、歐債獲1.1億美元淨流入，但亞債遭2.2億美元淨流出。

從債券信評看，投資等級債ETF獲90.9億美元淨流入，非投資等級債ETF也有16.6億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資級債健康的需求與有限的供給，2025開年來表現佳，總經環境仍具支撐且金融條件寬鬆，發行人得以順利再融資使違約率處低檔。

非投資等級債市投資更須講究精選持債與著重品質，看好具產業領導地位與財務流動狀況佳的企業，避開競爭激烈與趨勢下滑產業。

安聯投信指出，投資級債券在全球範圍內表現不俗，其中美國市場投資級債上漲約1.3%，而歐洲投資級債也小幅上漲。

同時，美國與歐洲金融債利差均有所放寬，這一現象顯示出投資及債券市場風險溢價正在下降，市場資金對於投資級債固定收益產品的需求增加。

安聯投信海外投資首席許家豪分析，目前美國利率仍在具限制性水準位置，預估聯準會會持續降息，但從會議決策中可以看到官員對於川普政策的擔憂，增加貨幣政策的不確定性，加上通膨預期攀升也將壓縮降息幅度預期，以此推估川普財政政策偏向擴張性，美國後續財政赤字將續增，長天期債券殖利率向下空間有限，故當前存續期建議維持在中短天期為主，部分存續期部位則配置在降息較為明確的歐洲債券。

此外，為應對政策所帶來的不確定性，許家豪表示，建議聚焦具收益率的信用債券，主要在於信用債券收益率高於公債，信用基本面尚且穩健。

展望今年全球經濟可望軟著陸下，策略上可伺機增持較高息收的風險性信用債，包含非投資等級公司債與新興市場公債，但另方面也透過投資級債來緩衝川普政策所帶來的市場波動。

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