美股票型淨流入318億美元

近周整體股票型ETF獲462.1億美元資金淨流入，主要為美國獲淨流入318.7億美元，歐洲、日本、拉美、東歐分別獲26.8億、11.1億、1.2億與0.6億美元資金淨流入，但亞洲與中國市場分別遭淨流出32.6億與32.4億美元資金。

關稅疑慮加以美國經濟數據不佳，增添經濟前景擔憂，上周全球主要股市均走弱，股票型商品逢低有買盤接手，資金流入較前一周的253.6億元增加。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周諸多重大事件及會議登場，將持續影響全球政經情勢發展，關注美國川普國會演說、中國兩會及美歐俄烏領導人針對俄烏停火談判進行斡旋。此外，川普上任後開啟關稅戰，其中對加、墨25%關稅預計3月4日生效，商務部長魯特尼克2日接受媒體訪問時表示實際關稅可能低於25%。川普也揚言將對中國再加徵10%關稅、對歐洲課徵25%關稅，須關注關稅是否如期實施及生效期間，若僅為暫時性關稅，對經濟實質影響應屬可控，若為永久性關稅、引發各國報復導致美國平均關稅稅率大幅增至10%以上，增添美國經濟放緩風險。

值此關稅不確定性籠罩、消息面牽動市場大幅擺盪時刻，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期，股市策略建議已進場者以靜制動、空手者耐心分批布局，看好創新科技及印度股市基本面無虞，短線修正視為估值偏高後的良性調整，可趁近期回檔期間大額定期定額累積部位，積極者可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的（歐股、東歐及新興市場）操作機會。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，美經濟持穩，近一次製造業PMI指數創2022年9月以來新高。關稅政策方面，各國仍具有談判討論空間，加上市場陸續消化關稅利空，故中長期投資料仍回歸基本面，對美股表現仍不看淡。