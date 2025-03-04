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擁低波動優勢 定期定額買

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股ETF集保戶股權分散2月27日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人2月共增加11.8萬人，若以單檔表現來看，總共有33檔呈現月增加。進一步觀察2月總計17檔市值型台股ETF受益人增加了17.8萬人，而高息型因月配型人氣降低，使得2月受益人減少7.6萬人。

群益投信ETF研究團隊指出，無論是市值型或是高息型，台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，投資人以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，今年台灣碳費將先試申報、2026年正式收費，隨著台灣進入碳有價時代，因此碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛的重點。投資人不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來參與趨勢，既能掌握淨零趨勢下帶來的碳金商機，也能同步掌握基本面良好、企業獲利可望維持增長的台股多頭趨勢。

觀察近期台股表現，街口投信表示，加、墨關稅將啟動，烏克蘭未簽署礦產協議，地緣政治問題埋變數，尤其川普、聯準會政策及AI伺服器出貨等訊息多空反覆。正值AI伺服器GB200生產高峰，惟GB200、GB300產品更替等影響，台股將在22,000~24,000點大區間整理。

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