小資撿便宜 布局台股商品

連假過後台股受到美股影響而拉回，但回檔也帶動台股ETF買氣。最具代表性的市值型ETF元大台灣50（0050）成交逾百億元，為蛇年以來次高，同時，小資族更為積極進場撿便宜，零股市場更是飆出史上最大量。

昨（3）日台股ETF成交金額來到409億元，較前一個交易日翻倍，僅次於2月3日開紅盤的466億元，以熱門標的來看，元大台灣50成交122億元最多、富邦台50也有53億元、第三高則是元大台灣50正2的36億元，投資人逢低布局的態勢明確，顯見對台股十分具有信心。

另從盤中零股市場表現觀察，元大台灣50、中信小資高價30、元大電子、反分割完的富邦臺灣加權反1成交量都改寫成立以來最高，其中，元大台灣50成交955.83萬股不僅是ETF最多，更是全市場最多，高於指標股台積電的539萬股、鴻海280萬股等。

法人指出，元大台灣50今年挾兩大利多：第一，農曆年前調降經理費與保管費，已經是全部台股ETF最低，未來如規模持續增加還會再調整費率；第二，宣布進入分割作業，持續吸引市場關注與資金流入，截至2月底台股ETF淨申購金額為840億元，元大台灣50淨申購便超過400億元，占整體近五成；除了資金明顯流入，受益人數2月單月增加逾12萬人，創下市值型ETF新紀錄。

國泰投信投資長鄭立誠表示，由於川普關稅、歐洲地緣政治等因素影響，推估台股短線表現上將以區間整理為主。但從基本面來看台股表現無虞，且世界通訊大會（MWC 2025）將在本周於西班牙登場，業界聚焦AI應用表現及衛星通訊等題材，有多檔台企也將亮相，如聯發科、中華電，有望在會中釋出利多。

針對市值型ETF的投資時機，國泰投信表示，近期有多檔市值型ETF準備掛牌上市，也恰恰說明台股仍具投資潛力，期待市場能在良性競爭下百花齊放。但也提醒投資人，投資不應急於一時，ETF發行後仍須經市場考驗，用績效與規模說話，理性投資；現階段若投資台股，可先以市面現有市值型ETF為考量，如成立將滿兩年、擬將於3月18日除息0.63元的國泰台灣領袖50。