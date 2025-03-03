追求成長也要分散風險 統一投信推統一優選低波多重資產基金抗震

台股長期基本面無虞，但國際間不確定因素多，台股2025年以來大漲大跌，基於資產配置、分散風險的概念，在投資上除了配置較高波動的成長型資產，也可適時分散風險，布局低波商品。統一投信將推出統一優選低波多重資產基金，風險報酬等級為RR3，透過低相關係數的股債多元配置，提高基金的抗震能力，適合穩健型投資人。

統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，台股近期震盪劇烈，但台灣具備AI發展的關鍵產業地位，以及在美中角力下，供應鏈重組所帶給台灣企業的成長進階的機會，持續看好台股長線成長趨勢。惟上漲過程也常面臨不可避免的波動，像是2008年的金融海嘯、2020年的新冠疫情都出現明顯的回檔修正，如果能夠適度控制下跌的幅度，就可以讓資產增值更有效率。

台股已經連漲兩年，投資人今年應更重視風險管理。以資產配置角度而言，可轉債與台股加權指數的相關係數為0.112，美國投資級複合債更低，僅有0.033，適時納入與台股低相關係數的多元資產，可以有效降低整體投資組合風險。

統一投信表示，旗下共有五檔台股基金淨值超過百元。除了成長型的優質台股基金，統一投信3月10日至14日將募集低波動的統一優選低波多重資產基金，配置「台灣可轉債、台灣發行的債券ETF」，先追求風險分散的效果，在降低波動之餘且有固定息收；同時搭配台股高息股以掌握台股成長潛力。適合穩健型投資人，尤其是退休族群及高資產客戶，除累積型級別，還提供月配息級別，募集期間每單位淨值10元，保管銀行為彰化銀行，是想要現金流的投資人抗震新選擇。