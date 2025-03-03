統一優選低波為首檔月月配！台股多重資產基金成抗震焦點

受到川普狂人政治、DeepSeek橫空出世、地緣政治等影響，2025年開年至今，台股已面臨幾次大幅震盪，多元資產配置成為今年投資的重要課題。目前市面上有四檔台灣多重資產基金，大部分為不配息或季配息，但將於3月10日開始募集繳款的統一優選低波多重資產基金，除累積型外，是首檔提供月配息級別的台股多重資產基金，是想要現金流又想要低波動抗震的新選擇。

理財專家分析，目前四檔台灣多重資產基金中，僅有聯邦投信有一檔為季配息，凱基投信一檔及日盛投信兩檔則都沒配息。

除了沒有月配可選擇，理財專家表示，現有這幾檔多重資產基金配置多採可轉債、特別股及台股ETF為主，特別股雖兼具債券與普通股性質，但台灣的特別股流動性較低，對投資人吸引力有限，因此基金規模都不到5億元。

其中日盛有一檔規模超過20億元，但是，從日盛投信官網最新的月報發現到，基金配置偏向保守，近五成放在現金及其他，近兩成布局貨幣市場基金，再以可轉債等為輔。

對於想追求成長，又顧及低波動的投資人來說，理財專家表示，統一投信即將募集的「統一優選低波多重資產基金」是新的選擇。選擇這檔基金的原因有二，首先，統一投信旗下的主動式基金，有五檔淨值超過百元，擅長主動投資；第二，在長期穩健績效的加持下，統一投信為全市場台股主動基金規模第二大。

理財專家分析，再回頭來看「統一優選低波多重資產基金」，與現有多重基金相比，這檔基金利用中性配置「截長補短」，規劃布局30%台灣可轉債及35%台灣發行的海外債券ETF，作為低波雙核心資產，再選出35%具備成長潛力的台股高息股，組成平衡波動與報酬兼備的多元配置，適合穩健型投資人。

理財專家表示，波動加劇預期是今年難以避免的投資風險，想以台股作為核心配置的投資人，建議善用相關的多重資產基金，可望在兼顧收益與成長的同時，緩和市場消息面帶來的波瀾。