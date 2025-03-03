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亞洲非投等債 有戲

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

近期美國經濟數據偏弱，引發資金避險情緒。法人表示，亞洲非投資等級債擁有相對高的高殖利率，且具有低存續期間具有低利率敏感度的特性，預期在價值面優勢挹注下，亞洲非投資等級債表現可期。

法人指出，近一個月10年期美債殖利率走弱，支撐亞洲美元債表現，中國及香港房地產受惠政策陸續發酵且部分企業債務疑慮減緩，市場預期未來將有更多政策出台，推升房地產整體價格走勢，使JPM亞洲非投資等級債券指數近一個月走揚。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，今年以來亞債信用狀況可望保持良好，據美系券商統計，截至2月19日當周，排除中國房地產市場之亞洲非投等債違約率為零。鑑於債券期限較低且發行人獲得另類融資的管道不斷改善，預計今年排除中國房地產市場亞洲非投等債違約率將保持在較低水平，預計違約率為0.9%。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，亞洲與中國非投資等級債券相較於全球及美、歐非投資等級債具備較高殖利率，根據統計至21日，ML亞洲非投資等級債券指數與ML中國非投資等級債券指數殖利率7.5%與9.1%，高於ML全球非投資等級債券指數的7.1%及ML美國非投資等級債券指數的7.4%，並且擁有低存續期間具有低利率敏感度之特性，價值面深具優勢。

債券 高殖利率

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