亞股吸睛 對沖基金加碼

近一個月MSCI亞洲指數與MSCI中國指數分別上漲4.6%及17.8%，據高盛最新報告顯示，2月14日至20日，對沖基金加大對亞洲股市的投資意願，目前已升至2016年以來的最高水平。觀察亞股基金近一月績效，永豐亞洲民生消費、日盛亞洲機會、瀚亞亞太高股息，以及摩根東方科技等四檔漲幅超過5%。

投信法人表示，亞洲受惠這波AI革命推進，投資人可持續關注相關基金後續表現。

日盛亞洲機會基金研究團隊表示，港交所將繼續改革交易機制，在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，並進行系統升級，以確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，為縮短結算周期作好準備。

香港財政預算案引進多項重要措施，或為香港股市及整體經濟帶來所需的推動力。

日盛亞洲機會基金研究團隊指出，越南也是亞洲股市亮點之一，越南證券交易所的核心交易系統KRX系統預計將於今年4月底或5月初推出，這對該國的市場升級努力來說是一個好兆頭，並有機會讓越南升級為新興市場。