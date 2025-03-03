全球市場觀測站／美股震盪 歐股走揚

美國消費者信心走低，市場擔憂美國經濟前景，美股高檔震盪，全球股市漲跌互見，陸、港股及歐股相對突出；債市則因避險資金流入而呈價量俱揚。

川普的關稅政策引起市場擔憂，而日前沃爾瑪的財測即因關稅考量而不如預期，上周公布的2月消費者信心指數從105.3滑落至98.3，為2024年6月以來最低水平，也不如市場預期，反映美國民眾對於未來展望相對悲觀。個人消費支出物價指數（PCE）1月年增率為2.5%，較前一個月小幅降溫，符合市場預期。

野村投信表示，另一個市場焦點是輝達財報，其去年第4季營收增加78%至393億美元，淨利增加80%至220億美元，均優於分析師預期，財測也優於預期，3月中旬輝達的GTC即將舉行，屆時將推出新的產品架構，有望提供市場支持。

由於投資人擔心經濟前景不確定性，近期成長股走勢轉趨震盪整理，部分資金轉向債市避險，或轉往消費類股、醫療保健類股等相對抗跌標的。野村投信指出，防禦性配置需求帶動醫療保健類股近期表現，因政策不確定性仍影響大型藥廠評價持續在較低水平，待川普政府相關政策方向底定，大型藥廠充分反映政策、藥價及專利懸崖影響後，評價吸引力將提升。

債市方面，受到資金避險需求帶動，美國10年期公債殖利率回落至4.3%以下，美國投資級公司債表現亮眼。近期債市在資金避險與擔憂通膨復燃中擺盪，美債殖利率亦呈現區間整理走勢，但公債殖利率波動相較去年已較為緩和，有利投資級債券整體表現止穩。