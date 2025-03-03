日半導體 迎黃金復甦期

隨著人工智慧（AI）技術迅速發展，全球對高效能運算（HPC）晶片、記憶體與晶圓代工的需求不斷上升，帶動日本半導體ETF股價勁揚。根據統計，今年來只有四檔日股ETF上漲，漲幅前兩名都是半導體ETF，顯示市場對日本半導體產業復甦的信心。

台新日本半導體ETF（00951）研究團隊指出，日本2024年GDP首度突破600兆日圓，名目增長率達2.9%，順差金額逾29兆日圓也創歷史新高，其中出口貢獻明顯，尤其半導體相關產業鏈表現更為強勁。受AI、5G及自駕車等需求推動，半導體產業正處於全球結構性成長階段，其中日本企業在半導體材料及機器設備市場占比遠高於其他國家，具備技術優勢。為扶植半導體產業復興，日本政府2021年起大舉投入補助資金，石破茂上任首相後更決定在2030年前投入10兆日圓以上，積極支援半導體產業發展及AI領域投資。

台新投信認為，日本在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，憑藉半導體材料、先進製程設備與高端晶片技術的領先優勢，在美中科技競爭加劇背景下，全球廠商加速調整供應鏈，日本則以穩定的產業基礎成為不可或缺的合作夥伴，再加上日本政府積極推動產業升級，並透過政策補助與資金支持，日本半導體正迎來黃金復甦期，未來有望加速回歸國際市場舞台。

中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示，DeepSeek問世後，投資人擔憂雲端服務商削減資本支出，但事實證明AI需求有增無減，四大雲端服務廠商（CSP）普遍上修資本支出，這也反映在半導體製造設備商的亮眼財報與營運展望上，例如該ETF最大成分股、晶片測試設備業者愛得萬測試即上修全年展望。

葉松炫補充，觀察多數主要設備商目前評價已修正至過去五年中位數評價附近，甚至低於五年中位數水準。若AI以外如工業、車用、消費等領域的半導體需求落底回升，目前評價相對合理的日本半導體業，是分批布局的好時間點。