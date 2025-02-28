基金特蒐／全球科技基金 賺趨勢財

AI爆發性商機讓相關概念股成為近年全球股市多頭領頭羊，並帶動科技股票型基金淨值、規模水漲船高，進一步推升復華全球物聯網科技基金規模達135億元，躍居投信發行全球科技股票型基金之冠。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞認為，科技發展是推動經濟成長的重要動能，破壞式創新更是生產力提升和生活品質改善的重要技術，預估隨AI技術成熟進入商業化讓產業蓬勃發展，並提供多元且創新的成長性投資機會，可透過聚焦全球新科技趨勢的科技股票型基金，掌握新一輪的科技多頭循環。

據投信投顧公會數據統計，跨國投資股票型基金受惠全球股市此波多頭，近二年整體規模漲幅近三成，復華全球物聯網科技基金近二年繳出累積報酬率近九成，使規模從64億元增至135億元，漲幅達1.1倍。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞。復華投信／提供

經理人黃俊瑞小檔案。

復華全球物聯網科技基金成立於2016年7月，基金布局從剛成立時聚焦工業4.0、FinTech、自動駕駛、智慧醫療、雲端計算與大數據、智慧物流等六大主題，一路跟隨全球科技產業脈動演進。兩年前生成式AI問世，為科技產業帶來新一波革命，基金布局轉向此波AI受惠供應鏈，聚焦美、日、台等產業龍頭股。

根據復華投信官網最新基金月報顯示（截至2025年1月底），復華全球物聯網科技基金目前持有美股占比達76.5%最高，其次是台、日、韓各占約9%、5%、2%，產業配置以資訊科技類股為大宗，搭配工業、金融、通訊服務、非核心消費等產業，掌握產業類股輪動機會。

觀察目前前十大持股，除了持有NVIDIA、台積電（ADR）等指標龍頭股之外，因應AI平台從硬體建置轉向應用服務的龐大發展潛力，同步納入PALANTIR等軟體類股。整體而言AI類股仍為投資布局核心，另外因應企業重啟投資活動，配置部分低基期的工業類股。

黃俊瑞進一步指出，AI生態系形成以及應用步入商業化，同時降息驅動企業重啟IT支出，透過數位轉型來提升生產和競爭力，加以中國新創公司DeepSeek推出低成本AI模型，市場關注未來AI應用演進，判斷開始逐步從底層的訓練時期進入應用端，因此基金增加布局在能夠最快變現AI技術的軟體平台，以及受惠AI應用帶動成本下降的企業。目前布局除了以大型半導體領導廠商為核心持股之外，也將逐步提升相關軟體類股比重，同因應降息循環展開、企業獲利成長延續，類股佈局也會延伸至低基期的利率和景氣敏感類股。

黃俊瑞認為，DeepSeek事件讓AI產業大洗牌，晶片製造供應鏈股票被錯殺，基於AI軍備競賽仍是進行式，發展由雲端擴展至Edge端，讓雲端算力需求不減反增，因此持續看好半導體前段設備、特殊應用IC、二線GPU及受惠Edge AI將帶來的換機潮概念股。並將針對金融行情現況、總經數據及產業庫存調整狀況，機動調整持股攻防比率，來降低市場受川普貿易關稅戰、通膨及貨幣政策變動影響帶來的波動性。

操作心法

●題材熱炒、潛力無窮

黃俊瑞表示，科技發展是推動經濟成長的重要動能，破壞式創新更是生產力提升和生活品質改善的重要技術，隨AI技術成熟進入商業化，將驅動新一輪的科技多頭循環，建議可透過全球科技股票型基金，掌握全球產業趨勢變化帶來的龐大商機。（王奐敏）

投資小叮嚀

●分散配置、逢低加碼

美國總體經濟維持擴張，加以AI應用蓬勃發展，有利科技等成長性產業表現，惟因應市場不確定性變數增加，建議採分散配置、逢低加碼方式布局。

●關注貿易戰、貨幣政策發展

全球股市受川普政策、經濟數據變化及Fed政策可能發展而波動，考量消息面可能提高科技股波動度，將機動分散配置於降息受惠及價值成長股。（王奐敏）