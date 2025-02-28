境外基金 股、債齊漲

2月投資市場在川普關稅政策延燒、俄烏戰爭有望落幕、DeepSeek帶動陸股熱潮下，非美股市表現強勢，債市則因美債殖利率下滑而普遍走揚。總計2月來證期局核備的境外基金呈現股債雙漲，平均上漲1.1%，其中，股票型平均漲0.9%、債券型漲1.4%。

美國總統川普上任後不斷揚言對加墨中歐、鋼鋁、晶片、藥品課徵關稅，市場波瀾不斷，統計至26日，美股與美國中小型股基金受拖累而下跌2.3%、4.2%；但黃金基金在不確定性上升下，上漲3%；大中華基金上漲9.9%；歐股基金2月來上漲4%，主要是受俄烏戰爭即將結束的預期影響，市場期待未來歐洲增加國防支出、烏克蘭經濟重建將帶來新機遇，其中重建題材再加上美債殖利率大幅回落，帶動公用事業、不動產、基礎建設等，分別上漲2.4%、1.8%、1.6%。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普開啟關稅戰，時間點主要落在3月至4月初，未來一個多月將是關鍵時刻，預期在關稅政策明朗前市場欠缺方向，建議以美國平衡型基金及債券型基金為核心，度過波動期。長線趨勢則看好創新科技及公用事業產業，積極者可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的，包括歐股、東歐及新興市場操作機會。近期承壓的美國小型股及印度股市基本面無虞，建議採取加碼定期定額扣款金額或頻率的方式累積部位，靜待烏雲散去。

陸股近期表現突出，PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津表示，陸股近期除由科技股領漲，加上總體經濟數字略有改善，更加提升投資氣氛，目前市場持續關注自去年下半年來中央各部會推出重磅支持政策對市場的影響，以及將登場的兩會政策動向。

針對美國對中國的關稅問題，陳舜津指出，美國總統川普2月1日簽署行政令，對進口自中國的商品加徵10%的關稅，市場預估該關稅對中國出口成長整體將影響約1.2個百分點。