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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

跨國平衡基金 抗波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市近月行情大洗三溫暖，美、台股近月翻黑，陸港股因DeepSeek崛起大漲，跨國平衡型基金表現相對持穩，以中國大陸平衡型基金表現最為突出。投信法人表示，面對多頭格局下的晴空亂流，建議可透過跨國平衡型基金為資產繫安全帶，掌握各產業市場輪動投資機會。

據統計，聚焦科技股的費城半導體指數近月震盪幅度加大，再度逼近1月底DeepSeek橫空出世的跳空缺口低點，連動台股也回測月線支撐；不過，陸港股因AI發展獲關注，帶動相關概念股大漲，恆生指數突破去年10月初創下的波段高點，並進一步帶動大陸平衡型基金短中期績效。

其他聚焦全球或區域的跨國股票型基金雖受美、台股修正影響，但透過股票、債券、ETF等多資產配置布局，今年來、近三月、近六月多維持正報酬。

復華中國新經濟平衡基金經理人胡家菱表示，DeepSeek推出後使用量激增，讓中國在AI大語言模型領域有所突破，並吸引資金回流基期較低的科網股，並帶來估值修復行情，不過，目前市場持續反映美國對各國實施關稅戰、對中國科技封鎖的趨勢，仍可能使行情波動加大，除了陸港股布局，另外分散至其他市場部位，以控制投資組合波動。

復華全球平衡基金經理人許育誌指出，今年投資市場變數多，但著眼科技成長趨勢，加以Fed結束縮表對股債皆有利，因此仍採偏多操作，以股為主債為輔策略，聚焦AI軟體等應用相關類股，搭配受惠降息之工業、非必需消費類股，及美國公債部位持盈保泰。

亞太區域內需消費及醫療產業，在經濟增長情況下，市場投資氣氛及政策緊縮對內需消費動能影響有限。

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