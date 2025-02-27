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歐股強漲 但市場仍看多美股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

歐洲股市今年來表現強勁，主要股市漲幅逾一成，超過美股漲幅。不過，貝萊德資產管理指出，美股正在反映關稅及人工智慧（AI）疑慮，但預期美股2025年表現仍將領先，尤其是科技類股，將受惠於企業獲利及AI題材持續擴散。

貝萊德對歐股立場從減碼提升到中立，預期歐股有望縮小與美股之間的投資報酬差距，尤其看好歐洲金融股。由於歐股已反映許多負面消息，即使只是好消息的可能性，也可能推動股價上漲。例如，俄烏戰爭可能降溫就是潛在利多。如果能源價格進一步下滑，更可望帶動歐洲經濟成長，並壓低通貨膨脹率。

貝萊德對中國大陸股市則是小幅加碼，預期AI及科技股熱潮將持續推升股市，但在美中科技競爭持續加劇的背景下，仍潛藏不少挑戰。貝萊德對日股維持加碼，但日圓升值對獲利將形成潛在壓力。

施羅德投信也認為，歐股可望延續補漲行情，受惠於降息與經濟數據改善。美國大型股仍具投資價值，長期成長動能仍在，但需關注美國聯準會（Fed）降息步伐。另外，黃金受惠於避險需求持續增長，且全球央行維持黃金購買政策，將提供金價強勁支撐。

法國巴黎銀行財富管理則認為，目前全球股市仍處於牛市的後期階段，受惠於多項利多因素，包括美國經濟及企業獲利持續成長、美國和大陸貨幣供給回升而使全球流動性升高、全球金融市場風險承受能力提升、美歐及日本股市因股票回購而導致股票供應持續減少。

美國聯準會 美股

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