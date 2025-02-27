多重資產納入可轉債 抗震

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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可轉債由於兼具股票與債券特性，能達成隨漲抗跌的目標，近年在投信法人所發行的多重資產基金，也逐步加入可轉債，包括日盛台灣優質多重資產基金，以及即將在3月開始募集的統一優選低波多重資產基金，都將可轉債納入投資組合中。

統一投信表示，可轉債是一種「可以轉換成股票的債券」，在發行時通常會有一個約定轉換價格，享有轉換成股票的機會，具備較低波動及跟隨股票上漲的特色。

當發行公司股價出現較大跌幅時，可轉債價格因為有債券面額的保護，能發揮債券的相對抗跌特性。若是發行公司股價大幅上漲，可轉債的價格也會反應選擇權的價值提高而上漲。統一優選低波多重資產基金將透過利基型的可轉債，提高投資組合抗震能力。

統一優選低波多重資產基金經理人涂韶鈺表示，近日川普宣布將對貿易夥伴國徵收對等關稅，市場認為這是重塑全球經貿關係的重大升級。台灣作為美國前十大貿易逆差國家，關稅議題使台股可能呈現震盪，但仍需觀察實際政策施行狀況。台股基本面穩健，後市行情仍可期，惟短線波動可能加大。當市場因政策不確定性，出現提前甚至是過度反應時，投資人可以利用多重資產型基金逢低布局，兼顧低波動與追求資產成長。

日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，2024下半年以來可轉債價格較為承壓，主因是下半年市場供給量增加所致。不過可轉債價值相對於大盤的位階已偏低，且轉換溢價率也已回到近三年低點，顯見中長期投資價值備受期待。展望後市，可轉債市場終將依循股票價值，過去超跌的價值可視為未來價格乖離即將回歸，預期台灣可轉債仍將具備高成長空間與高資產防護力兩大優勢，建議可適時留意IPO初級與次級市場被低估之標的。

統一投信表示，據彭博統計至去年底，台灣可轉債指數自2013年指數成立以來，年化波動度僅4.04%，比加權報酬指數低11個百分點；但年化報酬率卻都在一成以上。以「報酬風險比」來看，也就是投資人承擔每一單位風險，所能獲得的預期回報，數值越高代表投資CP值高。可轉債指數的報酬風險比為2.53，相較之下加權報酬指數的報酬風險比僅有0.88。

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