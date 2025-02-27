消費相關基金 冒出頭

在美國總統川普政策不確定影響下，科技股震盪休息，不過必需性消費類股表現仍相對強勢，且疫情後美歐實質商品消費已回歸長期趨勢，加上數位消費商機崛起，消費相關基金表現搶眼，在主題式股票基金績效前十強中占四檔。

統計境內外主題式股票基金近三個月績效，前十強中有四強為消費相關基金，包括PGIM保德信全球消費商機、富達永續發展消費品牌、復華全球消費、荷寶環球消費新趨勢，平均繳出6.3%至8.4%之績效報酬，除了表現相對亮眼，也勝過近期漲勢暫歇的AI相關主題基金績效。

圖／經濟日報提供

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰指出，隨人口世代轉移帶來新消費動能，以及科技的高速進展，全球消費模式出現明顯變化。

根據統計至2030年，Z世代和Alpha世代消費族群將占世界人口的45%，屆時千禧世代與Z世代將占據整體消費總額達48%之多，其中，數位消費市占將持續擴大，截至2027年的年複合成長率上看13%。

常李奕翰表示，消費新世代主力進入消費科技時代，將加速帶動串流媒體服務、社交、線上零售平台等發展的高速成長，且在AI進入落地應用的推波助瀾下，人工智慧代理有可能徹底改變消費者購物體驗；根據Ark Invest預測，到2030年，人工智慧代理可能促成全球近9兆美元的線上消費商機。

常李奕翰建議，投資消費產業不妨聚焦世代轉移帶來消費新趨勢、數位消費，以及AI帶動企業成本降低等效益等主題。

復華全球消費基金經理人龔曉薇指出，根據近期公布的經濟數據顯示，美國消費狀況有撐，去年第4季假期銷售數據良好，預期若降息環境延續，利息負擔降低，可支配所得增有利購買力回溫，進一挹注消費類股基本面動能。

龔曉薇建議，布局將以能見度相對高的美國非必需性消費類股為主軸，搭配日本、台灣等內需受惠題材以及具成長動能的科技成長股。