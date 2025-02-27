金融市場今年來在川普關稅、經濟數據與企業財報、低成本AI模型問世下，表現震盪。統計今年來MSCI生技醫療指數上漲7.8%、NBI生技指數上漲5.1%，連帶生技醫療基金今年來也繳出正報酬成績，值得留意。

法人表示，在不確定性干擾下，部分資金也轉向具防禦性質的資產，當中生技醫療類股因剛性需求穩健、次產業財報表現佳與評價面合理下，帶動類股表現。其中，野村全球生技醫療、凱基醫院及長照產業、新光全球生技醫療、景順全球康健、群益那斯達克生技（00678）、國泰全球基因免疫與醫療革命ETF，今年來達5.5%以上的績效。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，今年來生技醫療類股表現回彈，次產業方面，微創醫療設備商去年第4季財報表現亮眼，也結合AI應用發展創新技術，增添獲利成長動能，而在製藥業方面，在市場需求支持下，大型製藥廠旗下減肥藥相關核心產品銷售續強，也帶動股價走高。

整體而言，在市場因關稅政策擾動而波動搖擺下，生技醫療股因需求與獲利表現持穩，加上當前評價面亦合理，修復契機浮現，可望持續吸引資金買盤青睞，表現值得關注。尤以減肥藥族群、外科醫材、機器人手術與具有臨床試驗正面成果之生技新藥等相關個股表現看好。

根據高盛證券估計，2025年美國醫療類股盈餘年成長率將高於整體股市，目前醫療類股本益比僅18倍，低於整體美股的22倍，更遠低於科技股的28倍，PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，在重磅級藥品陸續推陳出新下，顯示評價面更具吸引力。