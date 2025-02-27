美優質大型股 法人挺

川普變數不時干擾，美股今年持續震盪。不過，法人指出，美股受惠於穩健的經濟成長與企業獲利，優質大型股仍將表現出色，且漲勢將擴大到科技股以外的產業，後續可聚焦關稅、通膨、AI競爭、獲利輪動與補漲等五大觀盤重點。

美股S&P 500指數從歷史高點下殺，並跌破6,000點。但投資銀行對美股今年前景仍看多，以德意志銀行上看7,000點最高，其次是美國銀行的6,666點、巴克萊銀行及瑞銀的6,600點。

圖／經濟日報提供

施羅德投信產品發展部副總經理林良軍表示，雖然川普關稅政策將增添市場變數，但美國經濟前景仍正向。而且，美股企業2024年第4季的財報亮眼，整體獲利成長12%，遠超市場預期的8%，成為支撐美股的重要動能。

林良軍指出，美股聚焦五大觀盤重點。首先是貿易政策風險升高，關稅牽動市場情緒，將對美股帶來短期壓力，但市場認為影響可能逐步鈍化，關注點將回歸企業基本面。

第二，市場擔心關稅可能推升通貨膨脹，讓美國聯準會（Fed）暫緩降息。林良軍說，投資市場普遍認為Fed在今年上半年不會降息，最快可能要到9月才會行動。

第三，人工智慧（AI）科技競爭加劇。林良軍表示，中國大陸DeepSeek技術崛起，引發市場對美中科技競爭的關注。但DeepSeek為開源AI模型，將提升AI技術普及性，且美國七大科技巨頭2025年總資本支出預計達7,000億美元，顯示美國企業仍持續投資以強化競爭力。

第四，財報表現強勁，產業輪動機會浮現。林良軍表示，在美股第4季財報中，科技股平均獲利成長9%，低於S&P 500指數平均。不過，通訊、醫療與金融類股的獲利成長最亮眼，預估今年成長潛力更強，成為市場資金關注的新焦點。

第五，漲勢擴散至更多大型股，非科技股迎來補漲契機。林良軍分析，兩年來，美股漲勢主要由七大科技巨型股主導。但隨著這些企業的基期墊高，市場資金可能逐步轉向其他大型股。

貝萊德持續看多美股，預期在AI應用日益普及的推動下，大型科技股及其他AI相關股將持續帶動美股獲利。不過，企業獲利成長正逐漸從科技領域擴散，且美股領漲其他股市的幅度也可能縮小。