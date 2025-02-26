非投等債 人氣升溫
美國總統川普政策與降息預期或有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。集保中心公布最新一周債券ETF受益人增加757人，101檔債券ETF有40檔受益人增加，前兩檔都是非投等債，資金有轉向非投等債ETF跡象。
群益投信ETF研究團隊表示，降息循環周期，資產品質佳，且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利相關企業基本面持堅，降低其風險，更凸顯非投等債高債息與低存續期間的優勢。
群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也讓債券的投資契機浮現，面對全球政經不確定性尚存下，布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。
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