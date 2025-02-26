高盛：布局美股 逢回加碼

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

高盛2月QuickPoll Survey調查顯示，美國投資人最擔憂的股市三大風險是通膨回升、關稅政策、人工智慧（AI）相關風險。基金業者提出兩大對策，首先是在股市下跌時分批加碼買入，其次是在美國對外貿易談判取得進展時，適時實現獲利。

美國製造業指數結束連26個月收縮，首度轉為擴張。雖然ISM服務業指數擴張速度放緩，但就業分項達2023年9月以來的最高水平。高盛樂觀評估未來12個月美國陷入衰退機率僅15%，不過，近日美股卻陷入震盪，並擴散及其他國家股市。

中租基金平台總經理蘇皓毅認為，此時，若能採取適當的投資策略，維持紀律投資、適度停利，這些看似令人卻步的市場風險，反而蘊藏投資成長機會。

蘇皓毅觀察川普關稅言論對市場影響，發現每當川普提出加徵關稅時股市往往會下跌，但在與貿易對手國談判後，實際關稅往往低於預期，股市隨即反彈上漲。

他預期2026年的期中選舉將制約極端關稅政策，關稅議題更可能作為川普談判籌碼；建議投資人可運用左側交易向下抄底扣款機制，在股市下跌或跌幅縮小時分批加碼買入，並在貿易談判取得進展、股市反彈時透過自動停利轉申購功能適時出場獲利。

對於股市投資人擔憂的近期AI產業變化，蘇皓毅表示，DeepSeek近期公布的低成本AI模型震撼全球，反而促使英、日、印度等國宣布加大投入，AI投資正從基礎建設階段快速擴散至軟體應用與邊緣運算領域，建議投資人選擇科技基金時，考慮同時涵蓋硬體與軟體企業的基金，緊跟AI業發展趨勢。

安聯投信則認為，川普政府去監管化及維持美國競爭優勢政策，有望對美股帶來利多；未來一個月留意通膨數據變化、全球主要央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI等基建長期需求。

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